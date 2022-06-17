Санкции дали России новые возможности — Путин
Путин: санкции дали новые возможности для России
Введенные западом санкции против России дали ей новые возможности для развития. Такое заявление на полях ПМЭФ сделал глава государства Владимир Путин.
«Перед Россией открываются новые возможности на фоне санкций», — заявил Путин.
Россия будет укреплять сотрудничество со странами, которые этого хотят и могут отличить «где чужие, а где свои», добавил глава государства. Также президент пообещал продолжить работать с европейскими компаниями, которые не ушли из страны.