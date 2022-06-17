Введенные западом санкции против России дали ей новые возможности для развития. Такое заявление на полях ПМЭФ сделал глава государства Владимир Путин.

«Перед Россией открываются новые возможности на фоне санкций», — заявил Путин.

Россия будет укреплять сотрудничество со странами, которые этого хотят и могут отличить «где чужие, а где свои», добавил глава государства. Также президент пообещал продолжить работать с европейскими компаниями, которые не ушли из страны.