Санкт-Петербург могут закрыть для китайских туристов из-за коронавируса

В понедельник, 27 января, комитет по развитию туризма Петербурга сообщил, что до конца февраля в город не будут приезжать туристические группы из Китая в рамках безвизового режима.

Замглавы ведомства Нана Гвичия сообщила, что приостановка авиаперелетов китайских граждан оставит город на Неве без семи тысяч туристов.

Депутат городского Законодательного собрания Алексей Цивилев отметил, что потеря туристов становится в нынешних условиях меньшим из зол.

«Система мер профилактики по таким инфекционным заболеваниям в нашей стране и в нашем городе, в частности, работает эффективно. <…> На разных этапах включаются разные уровни. И один из них — это запрет въезда гражданам, прибывающим с территорий, на которых зафиксирована эпидемия заболевания. Здоровье петербуржцев гораздо важнее, чем доход от туристов. Я не вижу в этом большой проблемы», — заявил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не допустить в России ситуации, аналогичной эпидемии в Китае. Он подчеркнул необходимость минимизировать человеческие потери от пневмонии и гриппа.