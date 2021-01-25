Санду обязала членов Совбеза Молдавии знать румынский

Санду утвердила ряд новых требований для членства в ВСБ. Президент Молдавии, в частности, закрепила в регламенте положение, согласно которому члены Совбеза страны должны обязательно знать румынский язык. Должностные лица также должны обладать молдавским гражданством и иметь безупречную репутацию при отсутствии судимостей. В числе тех, кто входит в состав ВСБ Молдавии — глава правительства, спикер парламента, руководители генпрокуратуры, оборонного ведомства, а также других министерств.

Конституционный суд Молдавии в январе отменил действие закона, согласно которому русский язык признавался в статусе языка межнационального общения. По мнению российского депутата Константина Затулина, это решение было продиктовано сторонниками прорумынской ориентации. Парламентарий считает, что большая часть судей желает, чтобы Молдавия находилась в составе Румынии.