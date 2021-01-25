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    25 января 2021, 17:44

    Санду обязала членов Совбеза Молдавии знать румынский

    Александр Блинов

    Молдавский президент Майя Санду внесла изменения в регламент Высшего совета безопасности (ВСБ) страны, обязав его членов владеть румынским языком. Об этом сообщил сайт Noi.md.
    Санду обязала членов Совбеза Молдавии знать румынский

    Санду утвердила ряд новых требований для членства в ВСБ. Президент Молдавии, в частности, закрепила в регламенте положение, согласно которому члены Совбеза страны должны обязательно знать румынский язык. Должностные лица также должны обладать молдавским гражданством и иметь безупречную репутацию при отсутствии судимостей. В числе тех, кто входит в состав ВСБ Молдавии — глава правительства, спикер парламента, руководители генпрокуратуры, оборонного ведомства, а также других министерств.

    Конституционный суд Молдавии в январе отменил действие закона, согласно которому русский язык признавался в статусе языка межнационального общения. По мнению российского депутата Константина Затулина, это решение было продиктовано сторонниками прорумынской ориентации. Парламентарий считает, что большая часть судей желает, чтобы Молдавия находилась в составе Румынии.