Самозатухающие сигареты появятся в России

Сигареты в России станут самозатухающими. Такой закон примут в России не ранее 2020 года. Об этом сообщил ТАСС.

По данным «Газеты.ru», министр здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в следующем году правительство займется проработкой этого вопроса. Он добавил, что этот вопрос решается при участии Евразийского экономического союза, поэтому этот процесс довольно долгий.

«Важность нововведения обусловлена, в частности, тем, что использование таких сигарет с пониженной воспламеняющей способностью — хороший способ предупреждения пожаров», — подчеркнул Салагай.

Ранее Россия вошла в список десяти самых курящих стан в мире за последние годы. Статистику периода с 1990 по 2019 годы опубликовал журнал The Lancet.

Аналитики отметили, что в 2019 году количество курящих людей достигло 1,1 миллиарда человек. По словам специалистов, эта пагубная привычка является причиной 7,7 миллиона смертей во всем мире. Ученые заметили высокий уровень курения среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. Речь идет о каждом пятом молодом человеке и каждой 20-й девушке.