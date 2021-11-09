Самовольные строения смогут отдавать органам местного самоуправления

Если где-либо появилась самовольная постройка, ее дальнейшую судьбу сможет определять орган местного самоуправления муниципального округа. Закон об этом праве сейчас решила рассмотреть Госдума, передала Парламентская газета.

Новый законопроект предусматривает расширение полномочий глав муниципальных округов, давая им возможность решать, сносить или перестраивать в соответствии с требованиями самовольные постройки.

Сейчас, согласно общему правилу, решение, сносить ли такое строение, принимает суд, но у муниципалов есть право влиять на ее жизнь в некоторых случаях. Так, они могут решить, что делать с постройкой, на которую нет никаких документов, устанавливающих права владения. Либо же если объект возвели на таком участке земли, где это делать в принципе запрещено, а также если постройка оказалась на территории общего пользования.

Муниципальные округа появились в России в 2019 году. В них можно объединять сразу несколько населенных пунктов, территория у которых общая, но сами они при этом муниципальными образованиями не являются.