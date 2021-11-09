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    09 ноября 2021, 06:43

    Самовольные строения смогут отдавать органам местного самоуправления

    Госдума запланировала проект о возможности отдавать самострои муниципалам

    Екатерина Боснак

    Если где-либо появилась самовольная постройка, ее дальнейшую судьбу сможет определять орган местного самоуправления муниципального округа. Закон об этом праве сейчас решила рассмотреть Госдума, передала Парламентская газета.

    Автор: Виталий Тимкив

    Новый законопроект предусматривает расширение полномочий глав муниципальных округов, давая им возможность решать, сносить или перестраивать в соответствии с требованиями самовольные постройки.

    Сейчас, согласно общему правилу, решение, сносить ли такое строение, принимает суд, но у муниципалов есть право влиять на ее жизнь в некоторых случаях. Так, они могут решить, что делать с постройкой, на которую нет никаких документов, устанавливающих права владения. Либо же если объект возвели на таком участке земли, где это делать в принципе запрещено, а также если постройка оказалась на территории общего пользования.

    Муниципальные округа появились в России в 2019 году. В них можно объединять сразу несколько населенных пунктов, территория у которых общая, но сами они при этом муниципальными образованиями не являются.