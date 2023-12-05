Важное 05 декабря 2023, 17:20 Самолет с Путиным приземлился в аэропорту Пятигорска Президент Путин прибыл в Пятигорск для участия в совете «Движение первых» РИА «Новости»

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Заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» пройдет в вторник, 5 декабря, в Пятигорске. Участником встречи станет президент России Владимир Путин. Самолет российского лидера уже приземлился в местном аэропорту. Об этом сообщило РИА «Новости».

За полтора года с момента основания региональные отделения новой молодежной организации появились во всех регионах России, а число участников «Движение первых» превысило четыре миллиона человек.

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Цель работы организации — проведение государственной политики в интересах детей и молодежи, их профессиональная ориентация, всестороннее развитие и самореализация.

Вступить в «Движение первых» могут школьники, а также студенты техникумов и колледжей. Наставниками участников взрослые с высшим или средним специальным образованием.

Президент России Владимир Путин стал председателем наблюдательного совета движения, а саму организацию возглавил заместитель министра науки и высшего образования Григорий Гуров.

Первым об участии российского лидера в заседании наблюдательного совета государственного движения детей и молодежи «Движение первых» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Но место проведения встречи он не уточнял.