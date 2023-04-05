05 апреля 2023, 18:24
Самолет Лукашенко приземлился в Москве
Президент Белоруссии Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
«Борт номер один в Москве», — говорится в сообщении, сопровождаемом фотографией самолета, на котором прибыл президент.
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Как рассказал ранее пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, Владимир Путин и Александр Лукашенко будут обсуждать сегодня, прежде всего, двустороннее сотрудничество, а также вопросы безопасности. Также Песков не исключил, что лидеры стран могут в ходе встречи затронуть и план мирного урегулирования конфликта на Украине.
После переговоров запланирован неформальный обед.
Как напомнил RT, визит белорусского главы продлится два дня. Завтра, 6 апреля, он примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко пройдет в контексте подготовки к этому мероприятию.
Александр Лукашенко
Переговоры
Владимир Путин
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