Саммит России и США в Женеве продлится около пяти часов

Российско-американский саммит с переговорами лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве продлится около пяти часов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщило ИА Regnum.

Саммит будет проходить в вилле Ла Гранж. Согласно протоколу, прибытие Владимира Путина и фотографирование с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом запланировано на 14:00 по московскому времени. Затем, в 14:15, Путин и Байден начнут беседу. Она состоится на первом этаже, в библиотеке.

В 15:30 начнутся переговоры в расширенном формате — при участии делегаций России и США. Будет перерыв, после которого в 17:15 начнется вторая часть расширенных дискуссий.

В 19:00 Путин выступит на пресс-конференции по итогам переговоров.

Байден во вторник уже прибыл в Швейцарию. Его заселили в гостиницу InterContinental, где он и члены делегации США остановятся на период пребывания в Женеве. У отеля усилены меры безопасности. На подъездах к гостинице появились бетонные блоки, дежурят полицейские, сообщила газета «Известия».

Путин после переговоров с Байденом планирует встретиться с главой Швейцарии, написала «Газета.ru».