Саммит «нормандской четверки» начался в Париже

Это первый саммит в «нормандском формате» за три года. В последний раз лидеры четырех стран встречались в Берлине в 2016-м. Из старого состава «четверки» в новом саммите принимают участие только Владимир Путин и Ангела Меркель.

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский впервые принимают участие в собрании такого формата. Это первая личная встреча президента России с новым главой Украины.

Переговоры продлятся около трех часов. Главы четырех государств соберутся в зале «Мюрат». По итогам саммита участники встречи проведут пресс-конференцию.

До начала саммита Владимир Путин успел пообщаться с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

Встреча российского лидера с украинским коллегой пройдет после итоговой пресс-конференции. На ней Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят выполнение Минских соглашений.