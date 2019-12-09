  • Саммит «нормандской четверки» начался в Париже

    09 декабря 2019, 19:31

    Анатолий Минкин

    Встреча лидеров стран «нормандской четверки» началась в Елисейском дворце в Париже. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, украинский лидер Владимир Зеленский и хозяин площадки президент Франции Эммануэль Макрон начали обсуждение урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщил «Интерфакс».
    Саммит «нормандской четверки» начался в Париже

    Это первый саммит в «нормандском формате» за три года. В последний раз лидеры четырех стран встречались в Берлине в 2016-м. Из старого состава «четверки» в новом саммите принимают участие только Владимир Путин и Ангела Меркель.

    Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский впервые принимают участие в собрании такого формата. Это первая личная встреча президента России с новым главой Украины.

    Переговоры продлятся около трех часов. Главы четырех государств соберутся в зале «Мюрат». По итогам саммита участники встречи проведут пресс-конференцию.

    До начала саммита Владимир Путин успел пообщаться с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

    Встреча российского лидера с украинским коллегой пройдет после итоговой пресс-конференции. На ней Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят выполнение Минских соглашений.