Большой вклад в раскручивание цен в Европе внесла провальная энергетическая политика. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2022.

«Слепая ставка на возобновляемые источники и спотовые цены на поставки газа, что привело к росту цен. И это — задолго до операции на Донбассе. Сами натворили дел и ищут виновных», — сказал он.

Западные политики выступали с обратным обвинением в сторону российских властей. В частности, президент Джозеф Байден заявлял, что в рекордной инфляции в США виновато «путинское подорожание».