Власть 06 марта 2024, 18:34 «Самая лучшая». Песков оценил российскую демократию Пресс-секретарь президента РФ Песков высоко оценил уровень российской демократии РИА «Новости»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что демократия в России самая лучшая и ее продолжат строить. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждения о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая, и мы будем строить ее дальше», — указал Песков в ходе марафона «Знание. Первые», который проходит в рамках Всероссийского фестиваля молодежи.

Россия всегда будет открыта к странам, готовым к равноправным, взаимовыгодным отношениям, резюмировал он.

Ранее в тот же день на фестивале Дмитрий Песков также прокомментировал разговор немецких военных об ударах по России. Он заверил, что российские власти не станут закрывать на это глаза, но при этом добавил, что страна не хочет войны, не хочет «ничего взрывать», — как не хочет, чтобы кто-то планировал что-то взрывать на ее территории.