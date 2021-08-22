«Сама всю ночь вышивала». Матвиенко поделилась личной историей о флаге России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала в интервью «Парламентской газете» личную историю 30-летней давности о российском флаге. Она была послом на Мальте в год развала Советского Союза, и ей пришлось объяснять ситуацию с новыми государственными символами мальтийскому министру иностранных дел, чтобы европейская страна признала правопреемство России.

Когда СССР прекратил свое существование, на Матвиенко вечером 8 декабря 1991 года посыпались вопросы о том, какое же государство она теперь представляет. Глава верхней палаты парламента была в хороших отношениях с руководителем МИД Мальты, поэтому попросила о срочной встрече — перед Матвиенко стояла задача оперативно получить признание мальтийского кабмина правопреемства новой России. Беседа прошла успешно.

«Мальта довольно быстро — вторым государством в мире — объявила о признании России правопреемницей СССР. Когда министр мне позвонил и сообщил о принятом правительством решении, в конце разговора шутливо спросил: „У вас флаг-то России есть?“ У меня от сердца уже отлегло, и я ответила в тон ему: „Обижаете, господин министр! Сама всю ночь вышивала“», — рассказала Матвиенко.

Собеседница «Парламентской газеты» подчеркнула, что всегда радуется, когда видит в чужой стране российский триколор. По ее словам, флаг устанавливает мощную связь с родиной.

В воскресенье, 22 августа, во всей стране отмечают День российского флага. Президент РФ Владимир Путин принял участие в праздничной церемонии поднятия государственного символа России на Поклонной горе. Вместе с ним на мероприятии присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров.