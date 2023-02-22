Власть 22 февраля 2023, 17:25 Сальдо заявил о резком сокращении численности населения Херсона Врио губернатора Сальдо: численность населения Херсона сократилась до 60 тысяч человек РИА «Новости»

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В Херсоне проживают около 60 тысяч человек, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. В ходе выступления на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» он отметил, что часть жителей остается в находящемся под контролем ВСУ городе не смотря ни на что, сообщил ТАСС.

«Есть наши люди, которые там все-таки находятся, невзирая ни на что. Примерно 60 тысяч херсонцев еще находятся именно в областном центре, в Херсоне», — подчеркнул Владимир Сальдо.

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Агентство напомнило, что в декабре врио губернатора заявлял о не менее 70 тысячах жителей города. На момент эвакуации российских военных из Херсона там проживали около 250 тысяч человек.

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Ранее Владимир Сальдо признался, что в новогоднюю ночь загадал желание о возвращении Херсона под контроль России. Он выразил уверенность, что вскоре так и произойдет. По словам врио главы региона, простые херсонцы воспринимают находящихся сейчас в городе бойцов ВСУ как оккупантов. Он добавил, что украинские военные не заботятся о местном населении.