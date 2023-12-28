Власть 28 декабря 2023, 02:27 Сальдо спрогнозировал, когда Россия вернет правобережную часть Херсонской области Губернатор Сальдо: правобережье Херсонской области могут вернуть в 2024 году РИА «Новости»

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Часть Херсонской области на правом берегу Днепра вернут в любом случае, и возможно, это случится в 2024 году. Об этом журналистам заявил глава региона Владимир Сальдо, его процитировало РИА «Новости».

«Ситуация такова, что пока та часть Херсонской области, которая находится на правом берегу, остается оккупированной. Она по конституции уже является территорией Херсонской области, поэтому в любом случае она будет возвращена», — заявил Сальдо.

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При этом он ответил положительно на вопрос, сможет ли Россия достигнуть этой цели в 2024 году.

Глава региона ранее отметил, что Каховскую плотину можно восстановить по архивным документам, и это займет гораздо меньше времени благодаря современным технологиям. Оттолкнуться можно от проектной документации.