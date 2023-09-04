Власть 04 сентября 2023, 11:05 Сальдо назвал козлом отпущения уволенного министра обороны Украины Резникова Сальдо: Зеленский уволил Резникова из-за провала контрнаступления РИА «Новости»

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Причиной увольнения министра обороны Украины Резникова стало проваленное контрнаступление. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщил ТАСС.

Политик назвал Резникова козлом отпущения, потому что президент Украины Владимир Зеленский для отчета перед Западом свалил на него всю вину за неудавшееся контрнаступление.

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«Военные начальники еще нужны, это даже Зеленский понимает. А вот гражданский министр обороны в киевском режиме на военные действия никак не влияет», — отметил Сальдо.

Он добавил, что новый министр обороны Рустем Умеров не являлся ни политиком, ни военным, ни управленцем.

«Толку для военной организации от такого министра не предвидится», — заявил Сальдо.

По мнению чиновника, Зеленский таким образом сделал попытку улучшить отношения с Турцией, так как Умеров имел крымско-татарское происхождение.

Ранее глава Минобороны Украины Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Его место занял руководитель Фонда госимущества Умеров. Зеленский отметил, что Украина начала поиск других форматов взаимодействия с военными и обществом.