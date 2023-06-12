Власть 12 июня 2023, 19:02 Сальдо назвал число эвакуированных из зоны подтопления в Херсонской области Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил об эвакуации более 7 тысяч человек РИА «Новости»

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Спасатели эвакуировали из зоны подтопления в Херсонской области 7,2 тысячи человек. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

Руководитель Херсонской области отметил, что в пунктах временного размещения сейчас находятся порядка 1,6 тысячи человек. Там у людей принимают заявления для назначения денежных выплат.

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«В настоящее время правительством Херсонской области принимаются все меры для того, чтобы максимально оперативно обеспечить выплаты гражданам», — отметил он.

Районы Херсонской области подтопило из-за повреждения плотины Каховской гидроэлектростанции. Под водой оказались почти 23 тысячи частных домов, 282 многоквартирных, 67 социальных объектов. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Владимир Сальдо подписал указ о выплатах жителям пострадавших территорий.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее посетил Херсонскую область. Он изучил организацию работ по ликвидации наводнения после разрушения Каховской ГЭС.