Власть 20 февраля 2023, 12:58 Сайт украинской киберспортивной команды NAVI заблокировали в России Роскомнадзор заблокировал сайт киберспортивной команды NAVI за фейки о спецоперации Unsplash

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Роскомнадзор заблокировал сайт украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI), рассказали ТАСС в ведомстве. Там уточнили, что решение приняли из-за публикации на портале недостоверной информации о проведении СВО.

«Доступ к сайту киберспортивной команды Natus Vincere ограничен из-за неоднократного размещения запрещенного контента», — рассказали в Роскомнадзоре.

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Сотрудники ведомства отметили, что пользователи ресурса регулярно сталкивались с фейками о проведении спецоперации.

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Киберспортивную команду создали в 2009 году. Сейчас она объединяет геймеров из нескольких стран, включая Россию, Украину, Турцию, Польшу, Японию и другие. Жители этих государств на платформе Natus Vincere соревнуются в Dota 2, Pubg, Clash of clans и других онлайн-игр.

В России уделят особое внимание ситуации в информационном пространстве. Для этого в стране запустят систему «Вепрь». Она позволит отслеживать публикации в Сети, которые могут создать угрозы безопасности. Сейчас специалисты проводят тестирование этого инструмента.