Власть 17 января 2024, 14:18 Сайт кандидата в президенты Надеждина взломали Хакеры взломали предвыборный сайт депутата Бориса Надеждина РИА «Новости»

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Сайт подмосковного депутата, кандидата в президенты Бориса Надеждина взломали. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«На нас DoS-атаки шли постоянно, от них мы отбились… Теперь кто-то сайт хакнул», — сказал он.

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Программисты работают над решением проблемы. Специалисты пытаются установить, откуда именно вели атаку.

Надеждин рассказал, что хакеры переименовали разделы его сайта. Вместо российских городов, в котором команда кандидата собирает подписи в рамках предвыборной кампании, висели надписи «Украина». Вместо донатов на сайте появились «наткоины».

Глава отдела СБУ по кибербезопасности Илья Витюк рассказывал, что российские хакеры оставили послание для Запада, когда взломали инфраструктуру украинского оператора «Киевстар». По его словам, таким образом им дали понять, что «никто не является неприкосновенным».

В Киеве около объекта критической инфраструктуры неизвестные установили веб-камеры, которые в прямом эфире показывали работу систем противовоздушной обороны. СБУ обвинила в этом российских хакеров.