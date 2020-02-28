Сахалинец получил два года за умышленное заражение ВИЧ школьницы

Два года колонии общего режима получил 21-летний житель Сахалина за умышленное заражение ВИЧ 16-летней школьницы. Он знал о своей болезни, но не предупредил девушку.

Корсаковский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ собрал доказательства, убедившие суд в виновности мужчины в совершении преступления, предусмотренного статьей о заражении ВИЧ-инфекцией.

Обвиняемый знал, что болен, но вступил в незащищенный половой контакт с несовершеннолетней девушкой. Он поддерживал с ней отношения с апреля по июль 2019 года. Произошло заражение девушки ВИЧ-инфекцией.

Приговор в законную силу не вступил.

По данным ТАСС, за 31 год в России умерли почти 320 тысяч больных иммунодефицитом. На конец года число заразившихся превысило 896 случаев.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической.