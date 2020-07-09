Сафронков стал спецпредставителем по Ближнему Востоку
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, назначил нового специального представителя по ближневосточному урегулированию. Им стал Владимир Сафронков, заместитель постпреда при ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Сафронков теперь будет заниматься представлением российской стороны в двусторонних и многосторонних контактах.
«В том числе, в формате ближневосточного „квартета“ международных посредников, нацеленных на достижение устойчивого, справедливого палестино-израильского и арабо-израильского урегулирования», — поделились в ведомстве.