Саакашвили собрался баллотироваться на пост мэра Одессы

В Киеве ищут, кем заменить мэра Одессы Геннадия Труханова, который стал участником нескольких уголовных дел.

От «Оппозиционной платформы „За жизнь“» собирается выдвигаться Николай Скорик. Кандидатом от президентской партии «Слуга народа» может стать Алексей Леонов.

«Также Михаил Саакашвили сейчас рассматривает вариант, чтобы попытаться выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы», — пишет канал.