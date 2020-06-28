«С ума сошел что ли?» Москвичи звонили Собянину с возмущениями из-за ограничений

«Звонили мне, говорили: „С ума сошел что ли? Ты чего? Мы едем в Италию, во Францию… что нам, билеты сдавать?“» — вспомнил градоначальник.

По его словам, тогда со стороны некоторых горожан было полное непонимание: сегодня нет зараженных или они десятками исчисляются. А ведь спустя время могли быть тысячи пациентов.

«И тогда горожане меня спросят: „Уважаемый мэр, чего же ты не принимал решения своевременно? Ты что, не видел, что происходит в других странах?“» — добавил Собянин.

На такое мэр мог бы тогда ответить, что горожане сами не хотели в свое время ограничительных мер, поэтому он и «сделал так, как вы хотели». Однако, по мнению Собянина, «так не пойдет».

Гуманитарная катастрофа происходила во многих городах мира, отметил глава Москвы. Причем с проблемой столкнулись не города третьего мира, а развитые населенные пункты развитых стран. В связи с этим Собянин поинтересовался, раз они не справились, что могло быть у нас в случае удара.

Ранее Собянин заявил, что после снятия ограничений ситуация в Москве не ухудшилась, ничего ужасного не произошло. Столица прошла все пики.