Стали известны темы предстоящих переговоров Лаврова с турецким коллегой
Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят в ходе переговоров, которые состоятся в Сочи 29 декабря, «налаживание деятельности Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта». Об этом сообщил RT со ссылкой на российский МИД.
Отмечается, что стороны намерены детально проработать вопросы, которые связаны с реализацией трехстороннего заявления глав России, Азербайджана и армянского премьера по Нагорному Карабаху.
«В его (Совместного российско-турецкого центра — прим. ред.) задачи, как известно, входит мониторинг ситуации методами визуального наблюдения, в частности сбор, обобщение и проверка данных о нарушениях с помощью беспилотных летательных аппаратов», — уточняется в сообщении.