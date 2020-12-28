Стали известны темы предстоящих переговоров Лаврова с турецким коллегой

Отмечается, что стороны намерены детально проработать вопросы, которые связаны с реализацией трехстороннего заявления глав России, Азербайджана и армянского премьера по Нагорному Карабаху.

«В его (Совместного российско-турецкого центра — прим. ред.) задачи, как известно, входит мониторинг ситуации методами визуального наблюдения, в частности сбор, обобщение и проверка данных о нарушениях с помощью беспилотных летательных аппаратов», — уточняется в сообщении.