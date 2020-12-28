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    28 декабря 2020, 22:40

    Стали известны темы предстоящих переговоров Лаврова с турецким коллегой

    Артур Блянихов

    Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят в ходе переговоров, которые состоятся в Сочи 29 декабря, «налаживание деятельности Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта». Об этом сообщил RT со ссылкой на российский МИД.

    Отмечается, что стороны намерены детально проработать вопросы, которые связаны с реализацией трехстороннего заявления глав России, Азербайджана и армянского премьера по Нагорному Карабаху.

    «В его (Совместного российско-турецкого центра — прим. ред.) задачи, как известно, входит мониторинг ситуации методами визуального наблюдения, в частности сбор, обобщение и проверка данных о нарушениях с помощью беспилотных летательных аппаратов», — уточняется в сообщении.