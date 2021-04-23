«С трудом верится». Песков пообещал проверить историю с высадкой пассажиров из самолета в Чите ради губернатора

В Кремле проверят сообщения о снятии 43 пассажиров с рейса из Читы до села Чара ради губернатора Забайкалья Александра Осипова. Полет состоялся 20 ноября 2020 года.

«То есть речь идет о том, что людей с билетами высадили из рейсового самолета? Вы знаете, я бы сначала проверил. Мы обязательно проверим эту информацию. Честно говоря, с трудом в это верится», — процитировал ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Накануне Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию «Ангара» на 20 тысяч рублей за более чем шестичасовую задержку регулярного рейса Чита — Чара, сообщил ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Как рассказал один из пассажиров изданию «Чита.ру», в ноябре прошлого года его и остальных летевших рейсом Чита — Чара авиакомпании «Ангара» вывели из салона перед взлетом. После чего, по информации издания, делегация во главе с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым улетела на их самолете. Пассажирам пришлось дожидаться следующего рейса более шести часов.

В авиакомпании заявили, что задержка произошла из-за технической неисправности. Однако рабочая группа при правительстве Забайкальского края пришла к выводу, по сообщению местного издания, что неисправен был самолет, на котором изначально должен был лететь Осипов. Решение о снятии пассажиров с рейса ради губернатора приняла авиакомпания самостоятельно.