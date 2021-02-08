Захарова прокомментировала встречу Запада с российской оппозицией

Западные страны продолжают агрессивное наступление на Россию, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала онлайн-конференцию с участием российских оппозиционеров и представителей западных стран.

Встреча прошла 8 февраля. Ее организовало постоянное представительство Польши при ЕС. Помимо европейских государств к конференции подключились послы Великобритании, США и Украины, всего более 20 дипломатов.

Они общались с членами Фонда борьбы с коррупцией* Леонидом Волковым и Владимиром Ашурковым. Ранее оба выступали за введение санкций против людей, связанных с российским президентом Владимиром Путиным.

«Вот что наши западные так называемые партнеры вытворяют: продолжают свое незаконное, неправовое, агрессивное наступление на нас», — прокомментировала встречу Захарова в эфире программы «60 минут» на «России 1».

Официальный представитель МИДа назвала это «чередой саморазоблачений Запада», добавив, что Ашурков — «это тот самый человек, который был запечатлен на кадрах общения с британскими спецслужбами, обсуждая вопрос о финансировании ряда проектов».

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.