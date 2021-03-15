В России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) хотят ужесточить правила продажи товаров, приобретенных в интернет-магазинах. Продавцы игрушек должны будут получить сертификат о соответствии техническим регламентам ЕАЭС.

Об этом сказано в проекте распоряжения совета Евразийской экономической комиссии, с которым ознакомились «Известия». Комиссия предлагает провести эксперимент с 1 июля 2021 года до конца 2022 года.

В этот период требования предлагают распространить только на определенный круг товаров, поступающих из-за рубежа. Речь идет о куклах и игрушечных животных, мячах, электронных и настольных играх, игрушечных поездах, конструкторах, головоломках, музыкальных инструментах, красках и изделиях для карнавалов.

Продавцы должны будут получить документы о соответствии этой продукции нормам по безопасности ЕАЭС.

В пресс-службе Евразийской экономической комиссии заявили, что окончательное решение об эксперименте пока не принято.

В AliExpress заверили, что все товары на площадке имеют сертификаты, выданные согласно законам страны-изготовителя.

В пресс-службе Ozon сказали, что проверяют лишь соответствует ли продукция описанию и возрастной категории.