Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси провели телефонные переговоры. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Рассмотрены основные вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных инвестиционных проектов», — рассказали в пресс-службе.

Также обсуждались актуальные международные темы. Например, ситуацию в Сирии, Афганистане, Нагорном Карабахе. Еще одной темой была борьба с распространением коронавируса.