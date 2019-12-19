«С новейшими технологиями проблем не будет». Путин — о «мусорной» отрасли в России
По словам президента, население России ежегодно генерирует 70 миллионов тонн бытовых отходов. Он отметил, что основные решения для их переработки уже приняты.
«Создан федеральный оператор, 200 с лишним региональных операторов, а также принята схема территориального планирования. Но не хватает прямого общения с гражданами. Надо показывать — как будет развиваться, где будут перерабатываться эти отходы, и мы точно должны избавиться от серых схем и криминала», — заявил Путин.
Президент отметил, что многие жители возмущены ростом тарифов, однако пояснил, что раньше в платежах никогда не было отдельной строчки «за мусор». Поэтому необходимо объяснить, «кто и за что платит» так, чтобы все было прозрачно и понятно людям.
«Кроме того, мы строим предприятия по переработке отходов — это тоже людям надо объяснять. Создадут ли они какие-то проблемы для людей — ведь в крупных мировых мегаполисах, скажем, в Токио, крупные перерабатывающие предприятия находятся в черте города и не разрушают экологию. Если мы будем использовать новейшие технологии, а так мы и собираемся делать, никаких проблем не будет», — заключил Путин.
Задавший вопрос журналист поинтересовался, может ли президент после окончания пресс-конференции дать небольшое интервью на 10 минут — по пути до машины. Просьба вызвала смех у присутствующих, однако Путин ответил, что «это можно сделать», но предложил дослушать ответ на вопрос.