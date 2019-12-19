Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал о развитии отрасли по переработке бытовых отходов. Он пояснил, что в стране она создается «с нуля», потому что в СССР этого никогда не было.

По словам президента, население России ежегодно генерирует 70 миллионов тонн бытовых отходов. Он отметил, что основные решения для их переработки уже приняты.

«Создан федеральный оператор, 200 с лишним региональных операторов, а также принята схема территориального планирования. Но не хватает прямого общения с гражданами. Надо показывать — как будет развиваться, где будут перерабатываться эти отходы, и мы точно должны избавиться от серых схем и криминала», — заявил Путин.

Президент отметил, что многие жители возмущены ростом тарифов, однако пояснил, что раньше в платежах никогда не было отдельной строчки «за мусор». Поэтому необходимо объяснить, «кто и за что платит» так, чтобы все было прозрачно и понятно людям.

«Кроме того, мы строим предприятия по переработке отходов — это тоже людям надо объяснять. Создадут ли они какие-то проблемы для людей — ведь в крупных мировых мегаполисах, скажем, в Токио, крупные перерабатывающие предприятия находятся в черте города и не разрушают экологию. Если мы будем использовать новейшие технологии, а так мы и собираемся делать, никаких проблем не будет», — заключил Путин.

Задавший вопрос журналист поинтересовался, может ли президент после окончания пресс-конференции дать небольшое интервью на 10 минут — по пути до машины. Просьба вызвала смех у присутствующих, однако Путин ответил, что «это можно сделать», но предложил дослушать ответ на вопрос.