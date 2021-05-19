Госдеп рассказал о планах на встречу с Лавровым 19 мая

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча состоится 20 мая после заключительного мероприятия министерской сессии Арктического совета, следует из расписания, опубликованного Reuters.

Лавров и Блинкен встретятся в столице Исландии Рейкьявике. Заседание Арктического совета пройдет 19 и 20 мая. России на мероприятии перейдет от Исландии председательство в совете в 2021–2023 годах.

Помимо Исландии, России и США в Арктический совет входят Дания, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Еще 12 неарктических стран имеют статус наблюдателей. К ним относятся Германия, Великобритания, Франция, Индия, Китай и другие.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил на прошлой неделе, что двусторонняя встреча Блинкена и Лаврова даст возможность проверить, смогут ли в Вашингтоне добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, передал NBC News.

«Я не хотел бы опережать события, но думаю, можно ожидать, что встреча отразит всю полноту двусторонних отношений — хорошее, плохое и то, что находится между», — заявил Прайс.