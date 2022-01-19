Кремль посоветовал не искать подоплеки в ситуации с «Газпромом» и Молдавией

Сложившаяся ситуация между российской компанией «Газпром» и Молдавией является коммерческой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, газ не могут давать бесплатно.

«У „Газпрома“ есть договорные обязательства с покупателями газа, контрактные обязательства, есть определенная сумма, которую нужно выплачивать, и, разумеется, „Газпром“ как компания <…> должен продавать товар и получать за это деньги. Он не может отдавать товар бесплатно. Потому это, скорее, коммерческий вопрос», — заявил Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он рекомендовал журналистам попросить комментарий о ситуации у самого «Газпрома». Представитель Кремля добавил, что не надо искать двойного дна в этой теме. Песков подчеркнул, что речь идет только о коммерческих договоренностях.

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица сообщила о планах ввести режим ЧП в области энергетики по причине риска прекращения поставок газа в республику.

При этом вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что в стране происходит еще один этап энергетического кризиса. Он напомнил, что в декабре 2021 года закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе — уже 646 долларов.

«Газпром» предупредил, что не будет поставлять газ в Молдавию, если та не внесет аванс до 20 января.