«С этим решением опоздали на 20 лет». Зюганов прошелся по Чубайсу

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что решение Путина об отставке Анатолия Чубайса с поста председателя правления АО «Роснано» запоздало на два десятка лет. Президент должен был это сделать в 1999 году.

Новым главой компании стал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Выбрали его сроком на пять лет.

Зюганов считает, что это нужно было сделать давно. Политик напомнил, что в 1999 году Анатолия Чубайса пытались привлечь за «преступную приватизацию». Но тогда Госдуме не хватило 15 или 16 голосов для принятия решения.

«Мне кажется, с этим решением президент в общем опоздал на 20 лет. Оно должно было быть принято ранее, и принято на основе документов, которые лежат в Государственной думе», — заявил РИА «Новости" Зюганов.

Также Зюганов оценил годы правления Чубайсом в «Роснано» провальными для страны. По его мнению, он даже не смог сделать хороший отечественный смартфон.

«С другой стороны, сидит он [в Роснано] сколько там? У вас какой телефон, наверно американский или китайский? Чего он за 20 лет не сделал телефона приличного? Что за нанотехнологии? За 20 лет советская страна после Гражданской войны создала целые отрасли!» — заявил он.