  • С чиновников-коррупционеров в РФ взыскали почти 2,5 млрд руб.

    08 декабря 2019, 23:18

    Светлана Степанова

    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в 2019 году расследованные преступления о коррупции позволили возместить ущерб на сумму 2,47 миллиарда рублей. Он сделал акцент на системности борьбы со взяточничеством и количестве направленных в суд дел. Подробности опубликовала «Российская газета».
    С чиновников-коррупционеров в РФ взыскали почти 2,5 млрд руб.

    По словам Александра Бастрыкина, Следственный комитет наращивает усилия в борьбе с коррупцией. С января по сентябрь 2019 года в суд было отправлено почти 6,5 тысячи уголовных дел, возбужденных по фактам 11,6 тысячи коррупционных преступлений. Фигурантами 53 из них являются организованные группы, трех — преступные сообщества.

    «В этом году за коррупцию осуждены бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и его соучастники. Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Бывшие чиновники Республики Дагестан. Бывший заместитель начальника „Дальспецстроя“ и иные лица», — рассказал председатель СК России.

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    На скамью подсудимых в общей сложности сели почти семь тысяч человек, из них 3952 гражданина — должностные лица. Это сотрудники полиции, ФСИН, ФССП и представители органов местного самоуправления. Большинство преступлений (примерно каждое третье) связано с дачей и получением взяток. Около 15% — мошеннические действия, растраты, присвоения.

    Бастрыкин отметил, что во многих случаях Следственный комитет настаивает не на лишении фигурантов свободы, а на возмещении ущерба.

    «В текущем году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму два миллиарда 47 миллионов рублей. В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество обвиняемых в совершении коррупционных преступлений на 12,9 миллиарда рублей», — добавил Бастрыкин.

    Следственный комитет тесно взаимодействует с прокуратурой, МВД, ФСБ, Счетной палатой и другими госорганами.