«С больной головы на здоровую». Путин отверг обвинения в адрес РФ из-за проблем продовольствия

Президент РФ Владимир Путин назвал попытки переложить на страну ответственность за проблемы с продовольствием «перекладыванием с больной головы на здоровую». Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства отверг попытки переложить на Россию ответственность за усугубление ситуации с продовольствием. Путин заявил, что к этому привели действия, предпринятые странами Запада после начала специальной операции на Украине.

Путин назвал блефом заявления о том, что проблема продовольствия связана с тем, что Россия якобы препятствует вывозу зерна с Украины. Президент заявил, что Россия гарантирует безопасный выход судов с зерном после разминирования портов.

Российский лидер отметил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года.