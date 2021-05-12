Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 17 регионах России рынок труда вернулся к допандемийным показателям. Об этом он заявил, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

«Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. В 17 из 85 регионов рынок труда вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», — отметил он.

Премьер-министр отметил, что необходимо начать подходить к управлению трудовыми ресурсами по-новому. Он напомнил, что правительство уже подготовило редакцию закона о работе в дистанционном режиме и расширило возможности работы вне офиса, установило порядок перевода работников на удаленку. По его мнению, законопроект о создании единой цифровой платформы занятости спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина очень важен для России.

В будущем к порталу «Работа в России» будут подключены все профильные службы.

«В центрах занятости наряду с очным приемом активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы, в том числе и проактивные формы оказания услуг», — заключил Мишустин.

Он отметил, что нововведения позволит создать в стране единый открытый рынок труда и сократить безработицу.