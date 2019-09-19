  • «Рыночные отношения»: в Госдуме оценили трехсторонние переговоры по транзиту газа

    19 сентября 2019, 19:14

    Ольга Чеснокова

    Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал сайту RT о перспективах дальнейшего развития российско-украинского диалога по транзиту газу. Он прокомментировал завершившиеся трехсторонние консультации России, ЕК и Украины.

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    Депутат отметил, что энергетический рынок нельзя политизировать. Он отметил, что украинские власти начинают понимать, что нельзя ставить в зависимость рыночные и политические отношения.

    «Россия… всегда говорила о том, что раз это рыночные продукты, то должны быть рыночные отношения, никаких политических требований и дискуссий в связи с этим не должно быть», — заявил Ананских.

    Он добавил что Россия выступает за нахождение удобного и выгодного для всех сторон компромисса. Контракт согласуют и подпишут, когда стороны найдут такое решение.

    Очередной этап трехсторонних переговоров по продлению или пересмотру контракта на транзит российского газа в Европу через Украину завершился 19 сентября в Брюсселе.