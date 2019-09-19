«Рыночные отношения»: в Госдуме оценили трехсторонние переговоры по транзиту газа

Ожидания «Нафтогаза» к «Газпрому» оказались завышенными минимум в пять раз Подробнее

Депутат отметил, что энергетический рынок нельзя политизировать. Он отметил, что украинские власти начинают понимать, что нельзя ставить в зависимость рыночные и политические отношения.

«Россия… всегда говорила о том, что раз это рыночные продукты, то должны быть рыночные отношения, никаких политических требований и дискуссий в связи с этим не должно быть», — заявил Ананских.

Он добавил что Россия выступает за нахождение удобного и выгодного для всех сторон компромисса. Контракт согласуют и подпишут, когда стороны найдут такое решение.

Очередной этап трехсторонних переговоров по продлению или пересмотру контракта на транзит российского газа в Европу через Украину завершился 19 сентября в Брюсселе.