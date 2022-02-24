Руцкой оценил, какие будут последствия для Европы, если НАТО попытается помочь Украине

Бывший вице-президент России Александр Руцкой обсудил с порталом News.ru военную спецоперацию России в Донбассе и оценил, какие будут последствия для Европы, если НАТО решит помочь Украине.

По словам Руцкого, если Североатлантический Альянс попытается помочь ВСУ и нанесет удар по РФ, то ответ России Североатлантический Альянс «будут помнить еще лет 100».

«Посмотрите на ВС Европы — Польши, Румынии, посмотрите. Это смех. Потом на министров обороны стран Европы. Этим девушкам лучше подавать блюда в ресторане, не более того. Трое суток, и мы будем в районе Ла-Манша. И американцы успокоятся — обнаглели так, что дальше некуда», — заметил собеседник издания.

Прокомментировал он и антироссийские санкции, которые одновременно вводят Европа и Штаты.

«Что плохого мы сделали Европе, какой урон нанесли, навредили экономике? А они нам лепят санкции вместо того, чтобы жить в мире и дружбе», — добавил Руцкой.