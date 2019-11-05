Русскому языку объявили войну «пещерные русофобы»

Президент России Владимир Путин обеспокоен тем, что «пещерные русофобы» и «разного рода маргиналы» объявили войну русскому языку в некоторых странах. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по русскому языку во вторник, 5 ноября.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — процитировал сайт Кремля слова президента РФ.

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Он отметил, что сейчас Россия сталкивается с попытками искусственного и грубого сокращения пространства своего языка в мире, вытеснения его за периферию. Путин уверен, что подобная политика нарушает права человека, оказывая на него давление. В числе этих прав возможность использовать родную речь, культуру и историческую память. Президент подчеркнул, что на России и ее народе лежит огромная ответственность за сохранение, развитие и распространение национальных языка и литературы.

Кроме того, Владимир Путин призвал всех перестать называть русский язык оружием, ведь в противном случае с ним начнут бороться.

«С ним и так борются, но из других соображений. Да, это в известной степени сила, мягкая сила, и этого вполне достаточно», — подчеркнул президент.

Для того, чтобы сохранить русский язык в мире, Путин поставил две задачи. Первая — обеспечить достойный уровень знаний граждан РФ, что позволит создать «глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения». Вторая — воплотить систему его поддержки за границей сразу в нескольких сферах: информационной, образовательной и гуманитарной.