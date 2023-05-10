Власть 10 мая 2023, 23:35 «Русские не ведут войну». Кремль объяснил действия России на Украине Песков: Россия ведет на Украине спецоперацию, а не войну РИА «Новости»

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Российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются сохранять города и человеческие жизни. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ATV, отвечая на вопрос о различии между СВО и войной.

«Сложно сопоставить военный потенциал Украины и России. И вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну», — сказал он.

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Представитель Кремля напомнил, что «вести войну — это полное уничтожение инфраструктуры и городов», а российская сторона их сохраняет. Конечная цель армии России — провести демилитаризацию Украины, добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что российский бойцы возьмут Артемовск и сохранят над ним контроль.

В этом же интервью Песков назвал причины проведения спецоперации на Украине. Он считает, что к этому привели многочисленные ошибки западных стран. В том числе речь идет о развале Советского Союза и расширении НАТО на восток.