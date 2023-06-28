Власть 28 июня 2023, 07:51 Русофобская политика в Прибалтике получила юридическое оформление — МИД Дипломат Андреев: поддерживающим Россию в Прибалтике грозит уголовное преследование Викимедиа

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Политика русофобии в странах Балтиии уже оформлена юридическим путем. Власти этих государств допустили угрозы и уголовное преследование людей, которые поддерживают Россию. Такое заявление сделал заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев в комментарии РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что в Прибалтике идет уничтожение памятников советским военным, продолжается борьба с общей историей бывших стран СССР.

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«Это еще конкретные угрозы каждому, кто высказывается в поддержку, в понимание, в сочувствие российской линии в международных делах, во внутренних, в ситуации с Украиной, сразу попадает под угрозу уголовного преследования», — сказал он.

По его словам, это страшно и неправильно.

«Это вот и есть русофобия в таком юридическом оформлении», — подчеркнул Андреев.

Он привел в пример уголовные преследования в странах Балтии участников мемориальных событий. Представитель МИД РФ уточнил, что выходящие на торжества по случаю российских праздников активисты с флагом России оказываются под уголовным преследованием. Дипломат отметил, что в одном из таких случаев людей спасло только своевременное вмешательство.

Ранее стало известно, что в России захотели ввести уголовную ответственность за русофобию. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.