Руководителя администрации города выбрали в Краснодаре

В Краснодаре выбрали нового руководителя городской администрации. Им стал Андрей Алексеенко, который ранее исполнял обязанности мэра Кубанской столицы. Об этом сообщило РИА ФАН.

На пост руководителя администрации претендовали пять кандидатов. Среди них были следующие: парламентарий совета Ейского района Андрей Назаров, глава Западного округа Краснодара Дмитрий Водолацкий, юрист Виталий Кацко и депутат городской думы Геннадий Уфимцев.

Помимо обязанностей мэра, Алексеенко несколько лет курировал сферу недвижимости. По словам некоторых экспертов, он отлично справлялся с беспорядочной городской застройкой.