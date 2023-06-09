09 июня 2023, 19:19
Руки «американских благодетелей» в крови. Медведев обвинил США в миллионах смертей
Зампред Совбеза России Медведев обвинил США в миллионах смертей
Американские власти несут ответственность за гибель миллионов людей, ведь конфликты в разных странах разжигали именно США. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.
«Ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обошелся без прямого или косвенного участия американских „благодетелей“», — подчеркнул политик.
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По его словам результатом вмешательства стала гибель миллионов людей. Медведев обратил внимание, что руки всех американских президентов и сенаторов испачканы кровью невинных жертв.
Зампред Совета безопасности России призвал американских политиков «закрыть рот» и больше не критиковать Россию за защиту своих людей в рамках спецоперации.
Ранее Медведев счел экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена впавшим в «доктринерское слабоумие» из-за его слов об отправке войск НАТО на Украину.
США
Дмитрий Медведев
Украина
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