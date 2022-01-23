«Ругайте меня сколько хотите». Беглов призвал не критиковать Петербург после песни Шнурова про мусор

На фоне появления песни Шнурова про мусор и снег в Петербурге губернатор Александр Беглов призвал критиковать его, а сам город оставить в покое. Губернатор также отметил, что с уважением относится к конструктивной критике.

«Ругайте меня сколько хотите, только город не ругайте. Кому не лень, все ругают. Еще раз хочу отметить: конструктивная критика принимается с благодарностью, а все остальное — это уже культура других людей», — сказал Беглов в интервью телеканалу «78».

Губернатор обратил внимание на то, что матерные частушки никогда не были преобладающим жанром в Петербурге. Беглов также отметил, что сегодня «в городе создана хорошая команда, правительство города — это молодые профессионалы».

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров снял клип о проблеме с мусором в Санкт-Петербурге. Только за первую ночь после публикации он набрал почти миллион просмотров. В песне Шнуров поет о том, что из-за большого скопления отходов люди не могут пройти по улице. В свойственной ему нецензурной манере музыкант обыграл ответы местных чиновников на жалобы горожан по поводу мусорного коллапса.