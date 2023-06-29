Власть 29 июня 2023, 18:56 Ручку, которой Путин нарисовал рожицу на сенсорной доске, выставят в шоуруме SHOT: ручку, которой рисовал Путин на выставке АСИ, поместят в несгораемый шкаф Пресс-служба Кремля

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Ручку, которой президент Владимир Путин нарисовал рожицу на сенсорной доске отечественного производителя NexTouch на выставке АСИ, поместят в несгораемый шкаф и, скорее всего, выставят в шоуруме. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказал генеральный директор компании Владимир Крикушенко.

«Мне уже сказали ручку, которой Владимир Владимирович написал, положить в специальный несгораемый шкаф на память. Но я думаю, прежде всего мы ее разместим в шоуруме, будем показывать нашим партнерам», — рассказал он.

У гендиректора NexTouch не нашлось однозначного ответа на вопрос, что именно изобразил глава государства. Крикушенко отметил, что, по его ощущениям и судя по подписи, это автопортрет, но «надо еще проанализировать». Возможно, загадку помогут разгадать дети.

Владимир Путин сегодня принял участие в пленарном заседании ежегодного форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», а перед этим осмотрел выставку продуктов производства перспективных отечественных компаний.