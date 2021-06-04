Глава казначейства спрогнозировал вытеснение рубля цифровым аналогом

Федеральное казначейство РФ в следующем году в рамках эксперимента Центробанка начнет собирать налоги с кошельков физических лиц в цифровых рублях. Не исключено, что налоги и обеспечение финансирования из федерального и регионального бюджетов будут осуществляться с помощью новой формы денег.

Об этом газете «Известия» сообщил руководитель казначейства Роман Артюхин. По его мнению, цифровой рубль является той формой, которая приведет к быстрому движению денег в экономике. Но его не нужно навязывать. Следует создать такие сервисы, которые упростят проведения трансакций со стороны граждан и юрлиц. Сбор налогов в цифровом рублей коснется их в первую очередь.

«Мы видим серьезный потенциал цифрового рубля для обеспечения прослеживаемости денег в экономике, при перечислении авансов, банковском сопровождении государственных контрактов. Конечно, новая форма должна быть адаптирована к новым условиям и прежде всего быть полезной, но со временем мы можем смело прогнозировать вытеснение наличной формы цифровым рублем», — предположил Артюхин.

Главную задачу своего ведомства он видит в том, чтобы стать кассиром всех бюджетов. Ранее в ЦБ для казначейства было открыто около 50 тысяч счетов муниципалитетов, финансовых органов и субъектов для обслуживания автономных бюджетных учреждений.

«Теперь вся эта совокупность счетов закрыта и открыт единый казначейский счет, который саккумулировал всю ликвидность бюджетной системы в ЦБ», — отметил глава ведомства. Он добавил, что речь идет также о школах и больницах.

В мае этого года объем ресурсов увеличился до 7,778 триллиона рублей. Это абсолютный исторический максимум. Артюхин подчеркнул, что базовой комплектацией казначейства должно стать быстрое списание, технологичность и быстрое зачисление.

«Все это использовалось, например, при переводе президентских субсидий, выплат семьям с детьми, Фонда социального страхования. Важно отметить, что в этом контексте у нас плотная интеграция с Национальной системой платежных карт». — напомнил глава казначейства.

Цифровой рубль сделает Россию независимой от платежной системы SWIFT. Поэтому миллиардер Олег Дерипаска в апреле призвал Центробанк внедрить его в оборот как можно быстрее.