Рубль упал после отставки правительства

Курс рубля резко снизился по отношению к доллару и евро во время торгов на Московской бирже в среду, 15 января. Это произошло после того, как правительство России объявило о своей отставке.

Курс доллара в 16:30 составил 61,725 рубля, а курс евро — 68,725. Эти показатели снизились на 30 и 32,5 копейки по сравнению с теми значениями, которые были до заявления Дмитрия Медведева. Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» считают, что такое резкое снижение напрямую связано с решением правительства подать в отставку.

При этом национальная валюта никак не отреагировала на послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, которое состоялось несколькими часами ранее.

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ полным составом подает в отставку, опираясь на статью 117 Конституции. Владимир Путин принял их решение и поблагодарил всех политиков за сотрудничество. Он попросил их исполнять обязанности в полном объеме до тех пор, пока не будет сформирован новый Кабинет министров.