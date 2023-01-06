Власть 06 января 2023, 18:03 Рождественское перемирие назвали жестом доброй воли для сохранения жизней солдат Врио главы Запорожской области Сальдо назвал перемирие шансом сохранить жизни солдат РИА «Новости»

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Объявленный Россией режим прекращения огня не приведет к существенным изменениям на линии соприкосновения, но позволит сохранить жизни солдат по обе стороны. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что это жест доброй воли со стороны России, а не начало переговоров о перемирии, как это трактовали представители киевского режима, получившие новые инструкции от своих западных кураторов.

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«За одни сутки ничего не изменится на фронтах, а солдаты, находящиеся (пока) по разные стороны соприкосновения, останутся живыми. Большая часть украинских военнослужащих не хочет воевать, но их начальники продолжают отдавать им преступные приказы обстреливать мирные города. И свои же солдаты для них пушечное мясо», — подчеркнул Сальдо.

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Врио главы Запорожской области напомнил, что сразу после начала действия режима прекращения огня украинские боевики демонстративно открыли огонь из артиллерии по Донецку. Сальдо подчеркнул, что вся ответственность за бесчеловечные поступки ляжет на власти Украины, которым придется ответить за свои действия.

Объявленный российским командованием режим прекращения огня на линии соприкосновения начался в 12:00 в пятницу, 6 января, и продлится до 24:00 субботы, 7 января. Президент Украины Владимир Зеленский отказался отдать приказ ВСУ прекратить обстрелы.

Как сообщило Минобороны России, с момента наступления одностороннего перемирия украинские боевики открыли огонь по позициям российских военных и населенным пунктам с мирными жителями на Краснолиманском направлении, в Луганской Народной Республике и Запорожской области. Остановить запуск снарядов удалось только ответным огнем по точкам украинских войск.