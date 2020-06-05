Ростуризм передали в подчинение правительству

Ростуризм передан из ведения Минэкономразвития. Теперь он подчиняется напрямую правительству России.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях усовершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности <…>установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет Правительство РФ», — говорится в документе.

Ростуризм был передан в ведение министерства экономического развития России в 2018 году. Минэкономразвития выполняло функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию. Оно также вело государственный надзор за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.