Рост цен на сахар в России объяснили

«С одной стороны, мы сейчас действительно наблюдаем рост цен по сравнению с 2019 годом. Но я бы акцентировал внимание не на росте, а на том, что в 2019 году цена упала. Сейчас мы находимся на уровне 2018 года по ценам», — пояснил политик.

В 2019-м в России собрали ранее небывалый урожай сахарной свеклы. По этой причине тогда наблюдалось рекордное производство сахара. А значит, это отразилось на цене внутри страны на сахарную свеклу и сахар. В тот год цены были рекордно низкие.

«В целом текущая ценовая ситуация соответствует 2018 году», — добавил директор департамента.

В 2020-м не удалось собрать настолько большое количество урожая. При этом в ближайшее время дефицит сахара в России не прогнозируется: страна обладает большими запасами этого продукта.