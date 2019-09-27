  • Рост телефонного мошенничества обусловили недобросовестными работниками банка

    27 сентября 2019, 12:06

    Ольга Чеснокова

    Телефонные мошенники придумывают все более изощренные методы обмана людей. Ситуация осложняется тем, что недобросовестные сотрудники банков помогают преступникам. Об этом в интервью сайту RT сообщил член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

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    Лифшиц заявил, что мошенники сильно продвинулись и начали покупать данные о пользователях банков, чтобы видеть остаток средств на их счетах.

    «Действительно [ситуация] становится сложной. В первую очередь, это связано с недобросовестными работниками банка, которые помогают мошенникам. Это отдельная проблема», — отметил член экспертного совета комитета Госдумы.

    Для незаконного приобретения данных клиентов банков мошенники также используют даркнет. Эта информация позволяет войти в доверие жертвам, которые думают, что им звонят официальные представители учреждений.

    Ранее «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка России сообщил, что летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков. За минувшее лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров.