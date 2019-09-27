Рост телефонного мошенничества обусловили недобросовестными работниками банка

Россиян научили противостоять телефонным жуликам Подробнее

Лифшиц заявил, что мошенники сильно продвинулись и начали покупать данные о пользователях банков, чтобы видеть остаток средств на их счетах.

«Действительно [ситуация] становится сложной. В первую очередь, это связано с недобросовестными работниками банка, которые помогают мошенникам. Это отдельная проблема», — отметил член экспертного совета комитета Госдумы.

Для незаконного приобретения данных клиентов банков мошенники также используют даркнет. Эта информация позволяет войти в доверие жертвам, которые думают, что им звонят официальные представители учреждений.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка России сообщил, что летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков. За минувшее лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров.