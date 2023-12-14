Власть 14 декабря 2023, 15:39 Рост ксенофобии в мире объяснили несправедливой политикой элит Президент Путин: ксенофобия и национализм — реакция на несправедливость элит РИА «Новости»

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Рост националистических, русофобских и антисемитских настроений во всем мире — это реакция населения на несправедливую политику, которую проводят элиты в отношении собственного населения. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов и простых людей в рамках совместной пресс-конференции и прямой линии.

Глава государства подчеркнул, что Россия, благодаря большому количеству живущих в стране разных национальностей и конфессий, в такое положение не попала.

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«Что касается исламофобии, антисемитизма, русофобии, то да, они действительно, они имеют тенденцию к росту. Думаю, это связано с тем, что люди сталкиваются с несправедливостью», — заявил Путин.

В качестве примера он привел реакцию исламского мира на боевые действия в Газе. Глава государства подчеркнул, что конфликта можно было избежать, если бы элиты не стали затягивать решение вопроса создания палестинского государства на десятилетия.

«В нашей стране огромную роль играют и конфессии, и обращение к традиционным ценностям, но не последнюю роль играет, что мы проводим взвешенную политику. Мы делаем все для достижения справедливости по всем этим направлениям», — добавил Путин.

Охватившую страны Запада русофобию он назвал одним из способов ведения борьбы с Россией. Глава государства пообещал сделать все, чтобы пресекать все попытки заложить ксенофобские настроения в российское общество.

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина продолжается в Гостином Дворе Москвы четвертый час. Основные тезисы президента России есть в прямой трансляции «360».